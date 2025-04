Catania, sparatoria a una festa: padre uccide il figlio

Sparatoria e tragedia familiare durante una festa a San Gregorio di Catania: un imprenditore di 60 anni ha ucciso il figlio di 23 al culmine di una lite scoppiata a un compleanno. L'uomo, poi, è stato arrestato per omicidio. Nel caos del momento, è rimasto ferito da un colpo di pistola alla caviglia anche un amico della vittima, un 30enne di Catania, successivamente portato e medicato in ospedale. Intanto, sono in corso le indagini dei carabinieri del comando provinciale.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il 60enne sarebbe intervenuto per sedare una rissa scoppiata poco prima di mezzanotte durante una festa di compleanno. Dunque, avrebbe fatto esplodere alcuni colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio. A quel punto, però, suo figlio e alcuni suoi amici sarebbero intervenuti per disarmarlo. Ne sarebbe nata una colluttazione durante la quale sarebbero stati sparati altri due colpi. Colpi fatali per il 23enne figlio dell'imprenditore.