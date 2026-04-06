Catania, investe un agente per sfuggire all'alt: la scoperta sul 21enne

È stato arrestato dalla Polizia di Stato, insieme alla Polizia Locale, il 21enne che, per sottrarsi al controllo, dopo aver investito un agente, si è dato alla fuga tra le vie del centro, seminando il caos. In particolare, un agente della Polizia Locale di Catania, in servizio a Piazza Stesicoro, notando il giovane a bordo di un motoveicolo senza il casco gli ha intimato l’alt. Invece di accostare, il ragazzo ha reagito accelerando e nel tentativo di aprirsi un varco ha travolto l'operatore, colpendolo violentemente alla gamba destra.

Nonostante l’impatto, l’agente è riuscito ad annotare i numeri della targa prima che il motociclista si dileguasse tra la folla. Il vigile è stato successivamente trasportato al pronto soccorso per le cure del caso. Grazie al numero di targa, gli uomini della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato di pubblica sicurezza 'Borgo Ognina' sono riusciti a risalire all'abitazione del 21enne in brevissimo tempo.