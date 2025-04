Monreale, la strage: il video che rivela cosa è successo

L’inchiesta è coordinata dal pm Felice De Benedittis. E sul sito della TgRai c'è un video (clicca qui per guardare la clip) in cui si vedono gli attimi che precedono la strage. Si sente uno colpo e un ragazzo viene colpito con un casco mentre prova a fuggire con un motorino. Abbandona il mezzo e prosegue a piedi. Intanto fanno sentire la propria voce i papà di Salvatore Turdo e Andrea Miceli , due dei tre giovani uccisi a colpi di pistola nella strage di Monreale. Le famiglie dei due cugini sono riuniti a casa per darsi forza a vicenda. "Queste non sono persone, non hanno sangue nelle vene", afferma Giacomo Miceli . Andrea prima di finire sotto i colpi, ha tentato salvare il cugino e aveva fatto allontanare la fidanzata. "Era un ragazzo solare, amato da tutti, responsabile e la sua grande passione era il calcio. O fanno giustizia o me la faccio io".

"Non si può descrivere il dolore che proviamo, non si può descrivere", aggiunge l’altro papà, "mio figlio lavorava e il sabato usciva solo per divertirsi e purtroppo hanno incontrato ragazzi che erano lì solo con l’intenzione di uccidere. Non so se ora riusciremo ad andare avanti...". Un 19enne è stato fermato per strage, ritenuto uno di coloro che ha sparato almeno venti colpi su una folla di cento persone. Si cerca un secondo giovane che avrebbe sparato con lui e altre tre persone. Il dolore è inestinguibile e inconsolabile. I compagni della squadra di calcio di Andrea hanno appeso uno striscione a un balcone che si affaccia sulla piazza dell’eccidio: "Non lo spegni il sole se gli spari".