Conclave, il cardinale confessa: "Io ho visto la tv..."

"Quello che succede in un Conclave è tutto il contrario di quel che si vede nei film, per esempio l’ultimo di Edward Berger. L’ho visto, pieno di bugie: ma quando mai un cardinale è iroso, iracondo?": a parlare, in un'intervista al Corriere della Sera, è il cardinale genovese Mauro Piacenza, 80 anni e dunque non elettore. "Noi a Santa Marta quando discutiamo, ci può scappare al massimo un Ma guarda un po', però poi ci salutiamo sempre con bonarietà: 'Sia lodato Gesù Cristo'. E ognuno in camera sua".

Parlando dei lavori in corso a Santa Marta in questi giorni, invece, il cardinale Angelo Acerbi, l’unico non elettore che sarà autorizzato a restare nella residenza riservata ai conclavisti, ha raccontato: "Vedo operai al lavoro, signore delle pulizie che preparano le camere per i miei colleghi elettori in arrivo". Durante il Conclave, in ogni caso, vigono delle regole e dei divieti seri: non si può comunicare con l’esterno, leggere i giornali o vedere la tv. Anche se il cardinale Domenico Calcagno, 82 anni, di Parodi Ligure, Alessandria, ha confessato: "Io veramente a Santa Marta la tv l’ho vista, la sera prima dell’elezione di Francesco, ma nessuno mi ha scomunicato. Pensate che è pure vietato aprire le finestre e le persiane, perché qualcuno da sotto potrebbe origliare le conversazioni. Eppure, uno di noi nel 2013 trasgredì: faceva troppo caldo, non chiedetemi chi fosse. Comunque la situazione è migliorata, dopo che Giovanni Paolo II pretese la costruzione di Santa Marta: mi raccontava il cardinale Giuseppe Siri che quando morirono Paolo VI e papa Luciani, nel 1978, era estate e i cardinali dormivano fuori dalla Cappella Sistina, lungo i corridoi, negli uffici, su brande improvvisate. Un caldo terribile, da starci male...".