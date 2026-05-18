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Andrea Sempio e il giallo del treno: la scoperta che può cambiare tutto

lunedì 18 maggio 2026
Andrea Sempio e il giallo del treno: la scoperta che può cambiare tutto

1' di lettura

Lo scontrino del parcheggio di Vigevano resta ancora un mistero. Troppi i dubbi non ancora chiariti sul tragitto che Andrea Sempio avrebbe fatto la mattina dell'omicidio di Chiara Poggi. A tornare sulla questione, Mattino 5. La trasmissione di Federica Panicucci si è soffermata sui tempi di percorrenza tra Garlasco e Vigevano. Secondo quanto emerso, la Procura avrebbe effettuato una ricostruzione pratica del tragitto, ripercorrendo lo stesso itinerario nelle ore notturne.

Gli investigatori sarebbero partiti intorno alle quattro del mattino, in condizioni di traffico assente e con il passaggio a livello aperto. Risultato? Il tempo di percorrenza è stato di 22 minuti. Da qui i sospetti su quanto invece dichiarato da Sempio. Ma non è tutto, perché la redazione ha percorso più volte il tragitto anche in differenti fasce orarie, rilevando come sia complicato restare entro un tempo di percorrenza inferiore. Ad aggiungersi a tutto questo il possibile rallentamento causato dal passaggio a livello.

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E proprio nel passaggio a livello si sono imbattuti i giornalisti che hanno verificato, attraverso informazioni attribuite a Rete Ferroviaria Italiana, che in quella fascia oraria transitava effettivamente un treno anche nel 2007. Un dettaglio che potrebbe incidere ulteriormente sulla compatibilità temporale degli spostamenti attribuiti al 38enne ora indagato per il delitto di Garlasco. 

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