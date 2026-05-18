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Garlasco, Federica Panicucci sbotta in diretta: "Dobbiamo finirla"

lunedì 18 maggio 2026
Garlasco, Federica Panicucci sbotta in diretta: "Dobbiamo finirla"

1' di lettura

La puntata di "Mattino 5" di oggi, 18 maggio, ha dato ampio spazio al caso Garlasco e alle accuse contro Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi. L’inviato Emanuele Canta ha intervistato il padre di Andrea, Giuseppe Sempio, che ha ribadito l’innocenza del figlio, evitando però commenti sul biglietto con la frase “Andrea era a piedi” e sull’intercettazione relativa allo scontrino. Secondo la Procura, quei dettagli potrebbero avere un peso nelle indagini.

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In studio si è discusso anche di una dura lettera scritta nel 2019 dalla madre di Sempio ad Alberto Stasi, in cui difende il figlio, attacca Stasi e critica le indagini che avrebbero causato gravi difficoltà economiche alla famiglia. Federica Panicucci e gli ospiti hanno commentato i toni aggressivi della missiva, soprattutto perché sarebbe stata visionata da un avvocato.

Nella parte finale della trasmissione, Federica Panicucci ha posto forte enfasi sul tema dell’“impronta 33”, definita uno degli elementi più rilevanti dell’accusa contro Andrea Sempio. Dopo l’intervento del genetista Pasquale Linarello, secondo cui l’impronta sarebbe stata lasciata da una mano sudata e potrebbe contenere anche tracce organiche compatibili con sangue, Panicucci ha concluso sottolineando che, a suo dire, non avrebbe più senso sostenere che l’impronta risalisse a molti giorni prima del delitto o che il colore fosse soltanto un effetto della ninidrina. “Possiamo finirla quindi di dire che l’impronta era di 10 giorni prima o che è così per l’effetto della ninidrina, il sudore sarebbe andato via ad agosto”, ha detto perentoriamente la conduttrice.

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