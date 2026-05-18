Maldive: cos'è il "rebreather a circuito chiuso", il sistema avanzato per la ricerca dei sub

Il portavoce del governo delle Maldive Mohamed Hussain Shareef ha dichiarato alla Cnn che i soccorritori prevedono di recuperare due dei quattro corpi degli italiani martedì e gli altri due mercoledì. Secondo Shareef, ai 3 subacquei finlandesi di Dan, si sono uniti un quarto esperto e la guardia costiera locale. L'attrezzatura specialistica viene fornita dal Regno Unito e dall'Australia e la squadra dispone di scooter subacquei e serbatoi di gas in grado di riciclare l'aria.

La stessa Divers' Alert Network Europe, che ha inviato i tre subacquei finlandesi, ha dichiarato sul proprio sito web che si tratta di subacquei tecnici e speleologi con esperienza internazionale in missioni di ricerca e recupero, comprese operazioni in "ambienti con soffitti alti, spazi ristretti e scenari ad alto rischio". Il team ha utilizzato sistemi tecnici avanzati, tra cui rebreather a circuito chiuso, un sistema che ricicla il gas espirato e rimuove l'anidride carbonica tramite uno scrubber chimico, consentendo "immersioni significativamente più lunghe", ha spiegato l'organizzazione.