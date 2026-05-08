Paolo Crepet sbrocca: "Ma che si vergogni!", il caso che infiamma la sinistra

"Come si è permessa? Questa non è una cover. Questa è una canzone che in quel contesto lì, a maggior ragione, non andava toccata. È come cantare Nessun dorma e intonare 'All'alba perderemo'. Ma che si vergogni. Mi chiedo: ma chi fa la scaletta, non lo sapeva? Il problema è che tutti quelli davanti non sanno niente, gli va bene, non gliene frega niente. Perché poi ovviamente tutto è dato in pasto a chi se ne frega di Bella ciao".

Lapidario su Delia, e pure sulla sua generazione: "Tu pensi di diventare una grande artista perché hai fatto questa furbata? Questo è un popolo di ignoranti spaventosi, un popolo abituato a nutrirsi di banalità - sentnzia Crepet -. Quindi gli dai la banalità e gli va bene. Ma quando la polemica finisce, poi che succede? Tutti vogliono la mediocrità, anche le case discografiche. Un tempo c'erano i talent scout, ora si parla di mediocrity scout. Come si fa a chiamare talent una cosa che non è talento? Il talento è coraggio, provocazione, Paganini, Bob Dylan. Se devo ritenere un talento chi sostituisce 'essere umano' con 'partigiano' vuol dire che non ho capito niente di talenti".