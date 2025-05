Parolin, "auguri doppi": cosa si lascia sfuggire il cardinale Re

"Auguri... e doppi": il cardinale decano Giovanni Battista Re lo ha detto al cardinale e segretario di Stato Pietro Parolin, tra i candidati papabili, durante lo scambio della pace nella Messa Pro Eligendo Pontefice celebrata oggi nella Basilica di San Pietro. I due, poi, andando oltre il semplice segno liturgico, si sono scambiati grandi abbracci e sorrisi. L'augurio di Giovanni Battista Re, insomma, è apparso piuttosto informale ma carico di significato.

Le sue parole, infatti, hanno subito attirato l’attenzione degli osservatori: si tratta di un semplice gesto cordiale o di un implicito endorsement in vista dell’imminente Conclave? Con l'inizio della prima riunione per l'elezione del nuovo Papa, ogni parola e gesto all’interno del Collegio cardinalizio viene letto in chiave simbolica. Ad alimentare le voci anche il fatto che Parolin è considerato uno dei favoriti più forti per succedere a Papa Francesco. Proprio lui, tra l'altro, presiederà il Conclave.