Don Pelayo, scandalo-Conclave: "Violenza sessuale"

Un conclave molto strano, a tratti piccante. Succede anche questo in Vaticano dove è accaduto qualcosa di scandaloso, prima che i cardinali votassero Robert Prevost come successore di Jorge Bergoglio nelle vesti di primo ministro di Dio. Succede, insomma, questo: durante i giorni di clausura pre-elettiva, ma anche nelle settimane successive, Antonio Pelayo, giornalista e prete spagnolo di ben 81 anni, ha tentato di adescare un suo collega, un cronista di 40 anni, invitandolo a casa, e invano ha cercato di avere con lui un rapporto intimo.

La notizia, a dir poco scandalosa, viene riportata dal Corriere della Sera, dopo che le indagini su Don Pelayo si sono concluse ed è stata formalizzata l’accusa di violenza sessuale. Ritenuta attendibile dal pm, quindi, la testimonianza del 40enne giornalista che, successivamente all’increscioso accaduto, ha perfino dovuto lasciare Roma, trasferendosi in un’altra città. Non solo per prendere le distanze dall’accaduto, ma anche per sfuggire alle richieste dell’adescatore, che lo ha cercato più e più volte. Insomma, un’ossessione. Erano amici la presunta vittima e Pelayo, ma evidentemente quest’ultimo covava altro.

E le carte delle indagini ricostruiscono quel rapporto, dal ricovero di Papa Francesco al policlinico Gemelli fino alla morte del Pontefice, avvenuta il 21 aprile scorso. Qualche giorno prima, il 16 aprile del 2025, lo spagnolo ha invitato il collega per un aperitivo nella sua casa al centro storico. Un appuntamento che si è concluso senza problemi alcuni e senza avances. Poi però, secondo le ricostruzioni dei pm, qualcosa cambia. Arriva il Conclave, sono giorni convulsi, e dopo l’elezione di Papa Leone XIV, il 23 maggio, Pelayo re-invita di nuovo l’amico a casa. Secondo il racconto del 40enne i due mangiano, il prete gli offre whisky, ma lui rifiuta. Lo spagnolo comincia a molestarlo ma lui cerca di sottrarsi, chiede di andare in cucina. E qui Pelayo sarebbe stato più aggressivo. Il giornalista 40enne a questo punto scappa, ma qualche giorno dopo denuncia. E sono proprio i messaggi del Don, dove si scusa del comportamento assunto quella sera, ad avvalorare il racconto del cronista. Ora per Pelayo si aprono le porte del tribunale.