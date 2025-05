Fumata bianca, clamoroso: pochi istanti prima, vicino alla tomba di Francesco...

Il Papa neo-eletto, dopo la fumata bianca, ha lasciato la sala della Cappella sistina da una porta sulla sinistra per poi raggiungere la "stanza delle lacrime". È qui che, secondo la tradizione, il vicario di Cristo indossa sulle spalle la stola pontificale. Poi la Loggia centrale della basilica vaticana di San Pietro per essere presentato ai fedeli in piazza e al mondo con l'annuncio rituale, "Habemus papam", pronunciato in quest'occasione dal cardinale protodiacono Dominique Mamberti. Infine, la benedizione 'Urbi et orbi'.