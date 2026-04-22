Veneto, acido sui sedili del bus: cosa rischia una ragazza, acquisiti i filmati

Mistero e inquietudine a Chioggia: il caso dell'acido sul sedile di un autobus di linea resta ancora senza soluzione. Tre persone sono finite al pronto soccorso dopo aver riportato ustioni mentre viaggiavano sul bus 125 in direzione Venezia. Gli accertamenti iniziali fanno ipotizzare la presenza di soda caustica, una sostanza inodore e incolore ma altamente corrosiva. La polizia ha avviato le indagini e, secondo quanto riferito da Adnkronos, ha già acquisito le immagini delle telecamere di bordo per cercare di individuare il responsabile.

Il primo episodio risale a circa una settimana fa. Una studentessa universitaria, salita sull’autobus che collega Chioggia al capoluogo lagunare, aveva notato i sedili leggermente umidi. Convinta si trattasse di condensa mattutina, si era comunque seduta. Solo una volta arrivata a destinazione si era accorta dei danni: jeans rovinati e un’irritazione cutanea che si è rivelata un’ustione, con distacco degli strati superficiali della pelle e necessità di cure mediche.