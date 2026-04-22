Garlasco, la vicina di Chiara Poggi rompe il silenzio: rivelazioni clamorose su Sempio

Durante un’intervista al programma Mattino 5, una vicina di casa della famiglia Poggi ha dichiarato di non aver mai visto Andrea Sempio né altri suoi amici nei pressi dell’abitazione di via Pascoli a Garlasco.“Non lo conoscevo, mai visto, nemmeno i suoi amici, niente”, ha affermato la donna, che trascorreva gran parte del tempo in giardino proprio accanto alla villetta. “Io stavo sempre in giardino, perché sono sempre lì, però non vedevo nessuno, mai visto, né lui né altri suoi amici”.

La testimone ha aggiunto che anche Marco, fratello di Chiara Poggi, usciva poco: “Usciva poco anche lui”. Secondo lei, questo confermerebbe la generale discrezione della vita domestica della famiglia.Riguardo a possibili anomalie, la vicina ha escluso rumori o situazioni sospette: “Non ho mai sentito schiamazzi in casa”. Ha però ricordato qualche presenza serale: “Qualche volta forse venivano a prenderlo in macchina, sentivo alla sera, ma di giorno non si sentiva parlare”.