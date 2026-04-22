Garlasco, la vicina di Chiara Poggi rompe il silenzio: rivelazioni clamorose su Sempio

Durante un’intervista al programma Mattino 5, una vicina di casa della famiglia Poggi ha dichiarato di non aver mai visto Andrea Sempio né altri suoi amici nei pressi dell’abitazione di via Pascoli a Garlasco.“Non lo conoscevo, mai visto, nemmeno i suoi amici, niente”, ha affermato la donna, che trascorreva gran parte del tempo in giardino proprio accanto alla villetta. “Io stavo sempre in giardino, perché sono sempre lì, però non vedevo nessuno, mai visto, né lui né altri suoi amici”.
La testimone ha aggiunto che anche Marco, fratello di Chiara Poggi, usciva poco: “Usciva poco anche lui”. Secondo lei, questo confermerebbe la generale discrezione della vita domestica della famiglia.Riguardo a possibili anomalie, la vicina ha escluso rumori o situazioni sospette: “Non ho mai sentito schiamazzi in casa”. Ha però ricordato qualche presenza serale: “Qualche volta forse venivano a prenderlo in macchina, sentivo alla sera, ma di giorno non si sentiva parlare”.
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Sul conto di Andrea Sempio, che abita lungo la stessa strada, è stata categorica: “Non lo conoscevo affatto, abita anche qua lungo la strada, ma mai visto”. Ha poi concluso: “Ho visto quella foto che più volte hanno pubblicato, ma non ricordo di averlo visto prima”.Questa testimonianza dipinge un quadro di una casa tranquilla e riservata, dove non si notavano frequentazioni esterne evidenti, né tantomeno la presenza abituale di Sempio. La dichiarazione introduce un elemento di dubbio sulle reali frequentazioni della famiglia Poggi con l’indagato, in un momento in cui il cold case di Garlasco è tornato al centro dell’attenzione mediatica.