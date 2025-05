Parolin, rumors sul passo indietro: Conclave, il retroscena

Non sarebbe stata una bocciatura, quella di monsignor Pietro Parolin, ma un vero "passo indietro". L'elezione a sorpresa del cardinale americano Robert Francis Prevost, nuovo Leone XIV, conferma un vecchio detto sul Conclave: chi entra Papa, esce cardinale. E così è stato anche per il segretario di Stato uscente, veneto, grande favorito della vigilia. La nomina rapida, appena al quarto scrutinio, per alcuni lunghi minuti aveva fatto pensare a lui come Pontefice dopo Bergoglio, anche in piazza San Pietro. E non a caso, all'annuncio di Prevost, dal sagrato si è levato più di un "oh" di sorpresa mista a delusione.

Secondo il Corriere della Sera, però, qualcosa in Cappella Sistina è successo. "Sulla Loggia delle Benedizioni Prevost non si è presentato da solo. Accanto a sé ha voluto Pietro Parolin", nota il retroscena di Virginia Piccolillo. "Quell’averlo voluto accanto, prima della benedizione Urbi et Orbi, è stato il segnale più evidente che tra i due non c’è stata, né ci sarà, alcuna ostilità". Quasi un ticket, anche se il ruolo di futuro "ministro degli Esteri" del Vaticano è ancora tutto da decidere. Un segno di continuità, sicuramente, secondo la lezione storica della Chiesa romana che non ama alcun tipo di scossone rivoluzionario.