Leone XIV, il video sulle donne fa impazzire Repubblica

L'entusiasmo della sinistra per le passate uscite del neo Papa Leone XIV contro Donald Trump e JD Vance su muri e migranti potrebbe presto svanire, lasciando spazio alla delusione per un cardinale Robert Prevost che faceva "battutacce" sulle donne sui social.

All'indomani della nomina del monsignore di Chicago al Soglio pontificio, su Repubblica.it spunta un articolo in cui si sottolinea con evidente vena polemica "un video politicamente scorretto che ironizza sulle mogli al tempo del Covid" condiviso da Prevost sul proprio profilo X (ex Twitter). Un profilo in cui il cardinale, oggi Pontefice, si presenta come "Católico, agustino, Obispo" (cattolico, agostiniano, vescovo) e sul quale spazia dalla politica migratoria (con polemica diretta contro l'amministrazione repubblicana) all'Ucraina, dalla pedofilia nella chiesa (scandalo che ha rischiato di comprometterne la nomina: alla vigilia del Conclave l'avevano nuovamente accusato di aver coperto due casi) alla pena di morte, che nel 2022 definiva "inammissibile". Mentre nel 2020 prese posizione sul caso dell'uccisione dell'afroamericano George Floyd da parte di un poliziotto bianco. Un eclatante fatto di cronaca da cui presero piede la rivolta e il movimento di Black Lives Matter. Insomma, il perfetto manuale "social" dei progressisti italiani. Inattaccabile. Senonché...