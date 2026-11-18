Nuove prove e nessuna corsa contro il tempo per presentare la revisione del processo: è questa la linea che segue la difesa di Alberto Stasi. Condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio di Chiara Poggi, il quarantatreenne e i suoi legali stanno aspettando prima di presentare un nuovo esame. Lo ha confermato l’avvocato Giada Bocellari.

A Ore 11, il programma condotto da Milo Infante, il legale di Alberto Stasi ha così dichiarato: “La giustizia per Chiara per noi è stata sempre fondamentale. Abbiamo avuto due discovery (legale e imputato prendono conoscenza degli atti, ndr) diciamo neanche troppo ravvicinati, uno a maggio e uno a fine settembre. Per noi è sempre stato fondamentale e abbiamo avuto tanta pazienza, perché sono diciannove anni che Alberto Stati è stato prima sotto processo e poi è stato in carcere. La fretta non ci appartiene. Vogliamo fare le cose fatte per bene. Il nostro lavoro lo reputo serio, che attraverso studio e sacrificio”.

E poi Giada Bocellari ha confermato la presenza di nuove prove, che sicuramente verranno esaminate prima di presentare ricorso. “Abbiamo voluto leggere attentamente tutte le carte. Credo sia sintomo di rispetto nei confronti di tutte le persone coinvolte, a partire proprio dalla vittima ma anche, ovviamente, per quanto riguarda il mio assistito. Capire quali fossero le prove nuove che effettivamente avremmo potuto portare in revisione, che è un giudizio che ha dei limiti processuali. Lo dissi tempo fa: non si fanno i ricorsi o gli atti di pancia, d’istinto o sull’onda mediatica. Spesso i tempi della giustizia non sono come quelli della stampa e dei media”. E poi ha concluso: “Il nostro obiettivo è fare un lavoro fatto bene e serio. Per rispetto delle persone coinvolte e della magistratura, credo fermamente che per quanto è in nostro potere, mantenere il più stretto riserbo su quelle prove nuove che certamente abbiamo trovato e che porteremo in revisione”.