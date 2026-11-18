Federica Pellegrini diffida l’infettologo Matteo Bassetti. Quello che era nato come un dibattito social adesso sfocerà in un caso giudiziario. Il 15 ottobre scorso, l’ex nuotatrice aveva raccontato le proprie esperienze in piscina alle giovanissime allieve della “Fede Academy”. Tra queste, anche di una volta che prese parte a una gara con la febbre. “Se la sera prima vi viene un mal di pancia, il giorno dopo non gareggiate? Sì, gareggiamo anche con la febbre. Io ho gareggiato anche con quaranta di febbre, con una spalla che non girava…“, è stato il messaggio della campionessa olimpica.

L’infettologo Matteo Bassetti aveva replicato: “Gareggiare con la febbre a quaranta è un messaggio sbagliato perché si rischiano conseguenze. Magari uno può avere un’infezione grave e quindi gareggiare lo stesso vuol dire davvero sottoporre il proprio corpo a uno sforzo enorme, rischiando la vita”. E ancora: “Non si gareggia con 40 di febbre. Non è un atto di eroismo. C’è una differenza fondamentale tra raccontare la propria esperienza e trasmettere un messaggio che altri, soprattutto i più giovani, potrebbero interpretare come un esempio da seguire”.

“Due pesi e due misure”. A San Marino Rtv, l’infettologo ha tirato in ballo una presunta incoerenza tra le posizioni di Federica Pellegrini e quelle del marito, Matteo Giunta. Il quarantatreenne, pochi mesi prima, si era sfogato sui social: “Mi rivolgo a quei genitori che mandano i propri figli febbricitanti all’asilo. Siete degli irresponsabili pezzi di me**a”. La risposta di Federica Pellegrini non si è fatta attendere. Secondo l’ex nuotatrice, le due vicende sarebbero separate, unirle sarebbe strumentalizzazione. Ecco che è scattata la diffida. Lo rende noto lo stesso Bassetti con un post pubblicato sui social. “Il prof. Bassetti ha espresso una valutazione sul contenuto di un messaggio pubblico, nei limiti della correttezza e della continenza espressiva. Non ha rivolto offese né attribuito fatti inveritieri”, il messaggio.

E poi continua: “Nessuna delle sue dichiarazioni ha inteso lederne la persona o la carriera. Le richieste di cessazione, di non riproposizione dell’accostamento tra i due messaggi della signora Pellegrini e di suo marito e di rimozione dei contenuti entro 48 ore non saranno accolte. Bassetti non intende rinunciare al proprio diritto di esprimere opinioni su temi di rilievo pubblico”.