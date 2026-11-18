È stato fermato uno dei due aggressori che hanno pestato a sangue un 42enne per un cellulare. I fatti risalgono a sabato scorso a Bologna, tra i chioschi rionali del Mercato Albani, alla Bolognina. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due si sarebbero posizionati in modo da sbarrare il passaggio alla vittima per rubargli lo smartphone. Il 46enne, inoltre, dopo aver provato a reagire, sarebbe stato preso a calci e pugni e minacciato con una bottiglia di vetro. Nel corso dell’aggressione, infatti, ha riportato tagli e ferite al volto, una profonda lesione alla mano sinistra e un morso a un orecchio.

Ad allertare i soccorsi è stato un passante che ha notato l’uomo rannicchiato sul marciapiede. Sul posto, quindi, sono intervenuti gli agenti della polizia e i sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito all’ospedale Maggiore. Le forze dell’ordine sono riuscite a individuare i presunti responsabili poco dopo i fatti grazie al sistema di localizzazione Gps del cellulare rubato. Il segnale ha condotto le pattuglie fino a via Mascherino, ai margini della Bolognina, dove i due uomini si trovavano nascosti all’interno di un’auto.

Alla vista degli agenti, i due sono scappati, ma solo uno di loro è riuscito a far perdere le proprie tracce. L’altro, invece, è stato bloccato. E durante la perquisizione i poliziotti hanno recuperato il telefono della vittima, poi restituito al legittimo proprietario. Dai successivi accertamenti, inoltre, è emerso che l’uomo fermato è un 31enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine. Solo tre giorni prima, infatti, era stato arrestato per reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione.