“Due storie campane, la stessa lezione”. Così Giorgia Meloni ha raccontato la conclusione della visita in Campania. Il messaggio, accompagnato da otto foto, risale a lunedì, quando la Premier, a seguito della visita alla control room della Terra dei Fuochi, ha fatto una sosta prima da “Caffè Borbone” e poi ha degustato la pizza di “Pepe In Grani”, celebre pizzeria del maestro pizzaiolo Franco Pepe.

Alla serata nel locale di Caiazzo, considerato un’eccellenza in Italia e nel Mondo, hanno partecipato agricoltori, allevatori, casari, frantoiani e produttori locali. L’occasione è stata perfetta per raccontare le eccellenze agroalimentari del territorio, ma anche le difficoltà del settore e le prospettive di valorizzazione delle produzioni locali. “Questi prodotti, il nostro lavoro, la fatica e la qualità”, è il messaggio di Franco Pepe. Che poi ha aggiunto in un post su Instagram: “Il valore di questa giornata sta nell’aver condiviso uno spazio di attenzione con chi coltiva, produce, accoglie e sceglie di investire nell’Alto Casertano. La mia responsabilità è continuare a dare voce a questo lavoro, con la stessa convinzione con cui ho iniziato quattordici anni fa”.

Un momento conviviale e celebrato sui social. “Da una parte chi produce materie prime straordinarie, dall’altra chi, con maestria e saper fare, sa trasformarle in eccellenze riconosciute nel mondo”, ha scritto su Instagram Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. Peccato, però, che sui social si sono scatenati i commenti negativi. Sotto le immagini che ritraggono la Premier League nella pizzeria “Pepe In Grani”, si leggono messaggi vergognosi come “La pizza la preferisco antifascista”, “Tolgo il segui” e “Non è un vanto”. Ma anche altri come “Questa è cattiva pubblicità” e “Un altro posto da depennare”. I rossi non perdono nessuna occasione per attaccare il Governo...