Garlasco, l'ex pm Pezzino: "Perché chiesi di archiviare Andrea Sempio"

Fu la magistrata Giulia Pezzino ad approvare la richiesta di archiviazione della Procura di Pavia su Andrea Sempio, nel 2017. L'ex pm, assegnataria del fascicolo, ha lasciato l'ordine giudiziario nel 2025. "L'assegnazione è stata disposta secondo il turno e, considerata l'importanza del caso, è stata coassegnata a Venditti", poi finito sotto accusa a Brescia per corruzione giudiziaria.
"Per me era un'indagine molto importante e di particolare delicatezza, in cui ho profuso ogni sforzo. Non nego che volevo chiarire velocemente le posizioni sia di Sempio, che era sotto i riflettori, sia di Stasi, anche per rispetto alla famiglia Poggi". Ha spiegato Pezzino il 20 novembre scorso al procuratore di Brescia Francesco Prete e alla pm Claudia Moregola davanti a sette tra uomini della Guardia di finanza e dei carabinieri di Milano.
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"Ho cercato di fare tutto in prima persona e mi sono molto spesa per quest'indagine", sostiene la magistrata nelle carte - relative alle audizioni rese nei mesi scorsi a Brescia nell’ambito dell’indagine per corruzione in atti giudiziari sull'ex procuratore pavese Mario Venditti - depositate nell'inchiesta appena chiusa per omicidio aggravato a carico di Sempio.
"Ho cercato di non farmi condizionare - sostiene ancora Pezzino nel verbale depositato - dal fatto che ci fosse un soggetto in carcere con sentenza passata in giudicato. L'esposto della signora Ligabò (mamma del condannato, ndr) sembrava a prima vista infondato, ma ho comunque profuso il massimo sforzo".