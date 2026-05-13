Garlasco, l'ex pm Pezzino: "Perché chiesi di archiviare Andrea Sempio"

Fu la magistrata Giulia Pezzino ad approvare la richiesta di archiviazione della Procura di Pavia su Andrea Sempio, nel 2017. L'ex pm, assegnataria del fascicolo, ha lasciato l'ordine giudiziario nel 2025. "L'assegnazione è stata disposta secondo il turno e, considerata l'importanza del caso, è stata coassegnata a Venditti", poi finito sotto accusa a Brescia per corruzione giudiziaria.

"Per me era un'indagine molto importante e di particolare delicatezza, in cui ho profuso ogni sforzo. Non nego che volevo chiarire velocemente le posizioni sia di Sempio, che era sotto i riflettori, sia di Stasi, anche per rispetto alla famiglia Poggi". Ha spiegato Pezzino il 20 novembre scorso al procuratore di Brescia Francesco Prete e alla pm Claudia Moregola davanti a sette tra uomini della Guardia di finanza e dei carabinieri di Milano.