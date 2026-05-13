Sonia Bottacchiari, "i figli consenzienti" e le voci sul padre: cosa sta emergendo

Sono vivi e stanno bene, Sonia Bottacchiari e i suoi due figli adolescenti di 16 e 14 anni, spariti 23 giorni fa da Castell'Arquato, in provincia di Piacenza, e ritrovati in Friuli. La denuncia di scomparsa era stata presentata dall'ex marito, padre dei due giovanissimi.

Le indagini "saranno finalizzate a chiarire tutti i contorni della vicenda, nel costante sforzo, è bene evidenziare, di preservare il benessere dei due minori, con particolare riferimento alla loro reintegrazione nel contesto sociale e scolastico, sottolineando che i due ragazzi, sino al momento del loro allontanamento, da ritenersi allo stato consenziente, seguivano i percorsi scolastici con continuità e profitto", ha spiegato la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella. Della famiglia non si avevano più notizie dal 20 aprile scorso, l’auto della donna era stata successivamente ritrovata in Friuli.