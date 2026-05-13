Sonia Bottacchiari, "i figli consenzienti" e le voci sul padre: cosa sta emergendo

Sono vivi e stanno bene, Sonia Bottacchiari e i suoi due figli adolescenti di 16 e 14 anni, spariti 23 giorni fa da Castell'Arquato, in provincia di Piacenza, e ritrovati in Friuli. La denuncia di scomparsa era stata presentata dall'ex marito, padre dei due giovanissimi.
Le indagini "saranno finalizzate a chiarire tutti i contorni della vicenda, nel costante sforzo, è bene evidenziare, di preservare il benessere dei due minori, con particolare riferimento alla loro reintegrazione nel contesto sociale e scolastico, sottolineando che i due ragazzi, sino al momento del loro allontanamento, da ritenersi allo stato consenziente, seguivano i percorsi scolastici con continuità e profitto", ha spiegato la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella. Della famiglia non si avevano più notizie dal 20 aprile scorso, l’auto della donna era stata successivamente ritrovata in Friuli.
Famiglia scomparsa in Friuli, trovata una lettera della donna: "Sofferenza e inquietudine". Prende corpo l'ipotesi suicidioPrima di far perdere le proprie tracce e quelle dei suoi due figli di 16 e 14 anni, Sonia Bottacchiari, la donna di 49 a...
Sonia e i figli "si trovano in una sistemazione adeguata", hanno comunicato i carabinieri, spiegando che la Procura di Piacenza non renderà pubblico il luogo in cui i tre si erano rifugiati. Secondo l'Arma infatti, Bottacchiari ha manifestato timori legati alla possibilità che il posto venga scoperto e ha chiarito che, in quel caso, potrebbe rendersi di nuovo irreperibile. Alle ricerche e agli accertamenti hanno lavorato i carabinieri dei Comandi provinciali di Udine e di Piacenza. La donna aveva lasciato Piacenza insieme ai due ragazzi e i quattro cani di famiglia.
Sonia Bottacchiari e i figli trovati vivi: "Stanno bene, ma non possiamo dire dov'erano""E' stata rintracciata Sonia Bottacchiari, unitamente ai figli. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute,...
Le indagini proseguono, al momento, con l'ipotesi di reato di "sottrazione consensuale di minorenni" e "mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice". Al momento della scomparsa la destinazione indicata da Bottacchiari era il Friuli Venezia Giulia: in particolare una vacanza di alcuni giorni, con rientro previsto il 24 aprile, e l'ipotesi di un campeggio a Gemona del Friuli (Udine). Le ricerche si erano poi concentrate nella zona di Tarcento (Udine), dove era stato agganciato l'ultimo segnale telefonico tra il 21 e il 22 aprile e dove era stata ritrovata l'auto. Nella valutazione degli inquirenti pesa anche il quadro familiare raccontato dalla donna, indicato come fortemente problematico.