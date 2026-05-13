Bologna, stop cremazioni perché inquinano troppo: Pd, l'ultima follia

Il fenomeno, parliamoci chiaro, riguarda tutta Italia: da qualche anno le cremazioni sono in sistematico aumento, i 91 impianti attivi sul territorio nazionale (appena nel 2024) sono rimasti accesi per la bellezza di 298.614 volte, che rappresentano su per giù il 38% del dotale dei decessi e questi numeri testimoniano un cambio di abitudini che non è né un bene né un male, è semplicemente diverso rispetto a ciò che succedeva mezzo secolo fa. Premesso ciò, ci sono situazioni più complesse di altre. A Bologna, per esempio, è dall’11 marzo, cioè da ben più di due mesi e per la precisione da 63 giorni, che le tre linee del forno crematorio cittadino sono spente. Temporaneamente chiuse, niente, non c’è verso: i bolognesi che intendono cremare i propri cari sono costretti a portarli a Ferrara.

Tra le motivazioni c’è anche quella delle ragioni ambientali, nel senso che le emissioni di questi centri non sono proprio irrisorie e producono anche loro un effetto sull’aria che si respira: il che sì, d’accordo, nella città a trenta all’ora così attenta allo smog e alla santissima visione green sembra un paradosso, quantomeno un cortocircuito, però è lì, certificato dall’Arpae, l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna, messo nero su bianco nei dati ufficiali: 18mila salme cremate nel 2024, 16.500 nel 2025 sono troppe. Ne è convinta anche la costola bolognese di Fratelli d’Italia che ha già proposto più di un esposto e che monitora attentamente l’intera faccenda.