Meteo, "arriva il peggio": caldo killer, quali sono i giorni più estremi

Il termometro sale, l’Europa boccheggia e l’anticiclone africano non sembra intenzionato a mollare la presa. Dalla Spagna alla Francia, passando per il Nord Italia, l’ondata di calore che dal 18 giugno attraversa il continente meridionale ha già imposto chiusure anticipate delle scuole e misure straordinarie. In Francia, dove i picchi hanno superato i 42 gradi, le misure di emergenza coinvolgono quasi 40 milioni di persone.

L’Italia, per ora, resta ai margini della parte più rovente della massa d’aria arrivata dal Marocco. Ma il sollievo è relativo. “Noi in Italia siamo leggermente a margine, non nella zona più interessata”, spiega Luca Mercalli, meteorologo e presidente della Società meteorologica italiana. “Anche nel nostro Paese, però, abbiamo toccato massime molto alte, fino ai 37/38 gradi, pur senza infrangere per ora record assoluti”.