Mondiali 2026, "partita da ripetere": un caso senza precedenti

Un caso diplomatico senza precedenti ai Mondiali 2026: la Turchia ha chiesto formalmente alla FIFA di ripetere la partita contro il Paraguay, persa 1-0. La sconfitta, che è costata l'eliminazione agli uomini allenati dal ct italiano Vincenzo Montella, sarebbe stata segnata in negativo secondo la Federcalcio turca dall'arbitraggio di Ivan Barton.

Il direttore di gara salvadoregno ha infatti espulso il paraguayano Almiron per essersi coperto la bocca con la mano durante uno scambio di parole con l'avversario Muldur, prima applicazione del nuovo regolamento Fifa.

Ma è un altro l'episodio contestato: Matias Galarza, giocatore paraguayano autore tra l'altro del gol decisivo, è stato protagonista di un siparietto singolare quando ha raccolto e indossato l'orologio perso da Barton. Già ammonito, secondo i turchi sarebbe dovuto venire espulso dal direttore di gara che invece ha chiuso un occhio. "Anche se c’è l'uno per cento di possibilità, facciamolo. Difendiamo i nostri diritti" ha detto il presidente della federazione tuca Haciosmanoglu, ribadendo la richiesta di ripetizione della gara, già peraltro respinta dalla Fifa. Secondo la federcalcio mondiale non è stato compromesso il cronometraggio della gara, visto che l'arbitro aveva un altro sistema con sé.

Peraltro, l'arbitraggio è costato caro anche al Paraguay. Almiron è stato squalificato per un turno e salterà l'ultima partita del girone dei sudamericani, contro l'Australia. E un giornalista paraguayano, Jorge Vera, inviato di Abc Cardinal, si è visto infatti revocare l'accredito ai Mondiali dalla Fifa dopo aver criticato duramente l'arbitro e la stessa Fifa con parole inequivocabili. "Figli di put***a", arbitro "ladro", Fifa che "sta uccidendo il calcio. La Fifa deve assumersi la responsabilità di aver trasformato il calcio in una vergogna. Infantino dovresti vergognarti".