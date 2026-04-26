Garlasco, l'ipotesi clamorosa: "Nessun colpevole per il delitto di Chiara"

La nuova indagine della Procura di Pavia ha riaperto il caso del delitto di Garlasco, riaccendendo i riflettori sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua abitazione.I magistrati pavesi sono vicini alla chiusura delle indagini e si preparano a chiedere il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, come unico indagato per l’omicidio.

Tra gli elementi a suo carico ci sono il Dna sotto le unghie di Chiara, l’impronta 33 sulle scale, il falso alibi dello scontrino di Vigevano e un possibile movente finora sconosciuto.Questa mossa potrebbe aprire la strada alla revisione del processo di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere e attualmente in semilibertà (dovrebbe terminare la pena nell’ottobre 2028).