Garlasco, lo sfogo di De Rensis: "Vado alla testa del serpente!"

"Questa volta il conto verrà pagato", ha aggiunto De Rensis. Che poi rivolgendosi al conduttore ha sottolineato: "Vede dottore Infante, io sono sempre stato tollerante con tanti attacchi personali che non credo di aver meritato però questa volta… Quando qualcuno che ha cercato in tutti i modi di sfruttare i rapporti personali che io ho chiedendo favori perché io ho vocali dove questa persona mi chiede di informarmi da chi fa le indagini per darle delle risposte e io non vedo l’ora che vengono fuori gli audio così faccio sentire i vocali che ho io quando una persona che si maschera da Paladina della Giustizia vuole in realtà farmi del male, dopo scatta la sopravvivenza e siccome io sono solo al mondo da 28 anni so come si sopravvive nella giungla perché a me nessuno ha regalato niente e adesso ci mettiamo nella giungla ma io andrò a prendere la testa del serpente perché quella che interessa a me è la testa del serpente!".