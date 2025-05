Garlasco, la lite Lovati-Taccia: "Non sta né in cielo né in terra"

Quello di Garlasco ormai non è più solo un intreccio intricato che la Procura di Pavia sta cercando di sbrogliare, ma un vero e proprio duello tra pm e avvocati difensori. Al Corriere della Sera ha parlato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, decano dei penalisti di Vigevano e decisamente battagliero nel difendere il suo assistito, ad oggi unico nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, la mattina del 13 Agosto 2007 e per il quale è in galera in condanna definitiva, anche se ormai in regime di semilibertà, Alberto Stasi. Per Lovati le nuove prove a carico sono deboli, come la celebre impronta sul muro: “Ha scarsissima valenza, così come il dna sulle unghie di Chiara”. L’avvocato è secco e sicuro anche sull’alibi dello scontrino, messo in dubbio dagli inquirenti: “Non c’è nessuna falsità”. I post di Sempio su Stasi nel giorno della condanna? “Irrilevanti”, dice Lovati.

L’avvocato spiega perché ha accolto la causa di Garlasco: “A 73 anni mi sono preso a cuore la vicenda di questo giovane innocente che vorrei salvare. L’impronta non ha valore, perché loro non sono gli oracoli di Delfi. Sono solo dei consulenti di parte. Per carità, gente qualificata quella del Ris, ma sempre di parte. Non li conosco questi due scienziati, ma io adesso avrò i miei e valuteranno. Ho già chiesto al generale Garofano di aiutarmi a trovarli. Loro dicono, dicono, ma devono anche spiegare perché lo dicono, come ci sono arrivati. I 15 punti coincidenti? Vedremo…”.