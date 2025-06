"Il panino di Martina": esplode la polemica

Un video su TikTok, girato da un ristoratore di Afragola insieme alla madre di Martina Carbonaro, vittima di un recente femminicidio per mano del fidanzato Alessio Tucci, ha scatenato polemiche. Nel filmato, il tiktoker prepara il panino preferito di Martina, un hot dog con maionese, ketchup, cipolla croccante, paprika e formaggio, presentandolo come un omaggio alla ragazza. Tuttavia, molti sospettano che l’intento fosse attirare attenzione al suo chiosco e guadagnare follower. La madre, Fiorenza Cossentino, appare nel video con una maglietta in memoria della figlia, ma il suo atteggiamento è spento, quasi assente, come se non fosse pienamente consapevole della situazione.

L’avvocato della famiglia, Sergio Pisani, ha denunciato il comportamento del tiktoker, accusandolo di aver sfruttato la fragilità emotiva di Fiorenza. “Non era lucida, era sopraffatta dal dolore”, spiega il legale. La donna, distrutta dalla perdita della figlia 14enne, era uscita per una passeggiata nel tentativo di trovare sollievo. Si è fermata al chiosco, dove il ristoratore, riconoscendola, ha iniziato a parlarle di Martina, raccontando di conoscerla come cliente. Questo ha dato a Fiorenza un momentaneo conforto, ma non si è resa conto di essere filmata. Nonostante la sua evidente vulnerabilità, il tiktoker ha registrato e condiviso il video sui social senza consenso, probabilmente per ottenere visibilità sfruttando la tragedia. Pisani ha diffidato il ristoratore, sottolineando l’inopportunità del gesto, mentre il video è stato travolto dalle critiche online per la sua insensibilità.