Alessio Tucci trasferito: minacce e insulti ai suoi familiari

Alessio Tucci, reo confesso dell'omicidio di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa ad Afragola, è stato trasferito dal carcere napoletano di Poggioreale in un altro penitenziario della regione. Motivi di sicurezza alla base della decisione. Accolta dunque la richiesta che era stata presentata dal suo legale, Mario Mangazzo. Oltre che ragioni di sicurezza a tutela di Tucci anche un altro episodio. "I familiari - spiega il legale all'ANSA - erano stati importunati in occasione della consegna di un borsone con indumenti al loro parente all'esterno della casa circondariale". La permanenza in carcere per l'assassino di Martina dunque si fa a rischio. E nelle ultime ore ha fatto particolarmente discutere un video che ritrae il titolare di una panineria mentre prepara il "panino preferito da Martina".

Il tutto davanti agli occhi della mamma della povera Martina che è rimasta in silenzio durante il reel e dal volto appariva in uno stato confusionale dovuto al dolore. In tanti hanno visto in questo video una provocazione, qualcosa che va oltre e che forse sarebbe stato opportuno evitare. Altri invece hanno apprezzato il messaggio del titolare del locale che a suo modo ha voluto omaggiare Martina. Insomma, una clip che continua ad alimentare il dibattito.