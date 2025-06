Scano Montiferro, vicesindaco travolto e ucciso: è caccia all'auto pirata

Scano Montiferro piange il suo vicesindaco. Pietro Antonio Ghiaccio, 54 anni, è morto nella notte investito da un'auto. L'incidente è avvenuto poco prima delle 24, lungo la provinciale 10, direzione di Putzu Idu, nel territorio di Riola Sardo, nell'Oristanese. Stando a quanto emerso Ghiaccio, a bordo della sua moto (un'Harley Davison), sarebbe rimasto in panne sul ciglio della strada. Mentre spingeva il ciclomotore, in attesa di un amico, è stato travolto da un'auto il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso.

L’uomo è stato scaraventato a terra ed è morto sul colpo. Prima dell'auto che lo ha investito, una lo aveva sfiorato e una terza ha poi centrato la due ruote. Il primo e il terzo automobilista si sono fermati e hanno dato l'allarme. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente i carabinieri, i vigili del fuoco e il servizio di soccorso sanitario 118.