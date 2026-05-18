Garlasco, il consulente tecnico ribalta il quadro: "Non c'è solo un'impronta..."

Il consulente spiega: "Analizzando la conformazione della traccia 33, le componenti di valore dattiloscopico, le linee papillari, si trovano nella parte inferiore del rettangolo centrale. [...] Ma, mi chiedo, se quella è la parte terminale, più laterale della mano destra, quello che nella traccia sta sopra da dove deriva? [...] È una considerazione tecnica ma di logica: quella traccia è generata da più contatti , anche successivi nel tempo. Non è attribuibile ma composta".

Redaelli non condivide nemmeno il collegamento tra l’impronta 33 e l’impronta di scarpa insanguinata sul gradino zero, né la ricostruzione dei pm secondo cui l’aggressione sarebbe avvenuta sulle scale. Secondo la sua analisi, basata sulle foto del RIS del 2007, l’aggressione sarebbe iniziata in cucina, dove Chiara avrebbe tentato di fuggire verso l’ingresso, come dimostrerebbero le ciabatte e le tracce di sangue sul battente.Anche la difesa di Sempio sta lavorando su un supplemento di consulenza sull’impronta 33. L’avvocato Liborio Cataliotti contesta l’attribuzione: "Mi domando come si possa ascriverne la paternità necessariamente, fra le tante presenti su quella parete, all’assassino".La traccia 33 rimane così uno dei punti più controversi tra Procura, famiglia Poggi e difesa.