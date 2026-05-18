Salim El Koudri, la mail coi messaggi choc: "Voi e il vostro Gesù Cristo, ve lo brucio..."

Salim El Koudri "è figlio di immigrati marocchini, nato a Bergamo, cittadino italiano, laureato. È un...

L'ira di El Koudri sarebbe dovuta alla difficoltà nel trovare lavoro. "Voglio lavora", scriveva ancora quella stessa sera, e poi: "Dovete farmi lavorare come impiegato non magazziniere capito e qua a Modena e non in culo al mondo dovete ti rimangono in tasca 500 euro al mese se ti va bene".

I messaggi sono al vaglio degli investigatori, che stanno scavando nel passato del ragazzo nel tentativo di ricostruirne la personalità. È stato sequestrato anche il telefonino del 31enne per capire se nell'ultimo periodo possa aver subito l’influsso di qualcuno o avesse confessato ai suoi contatti preoccupazioni relative alla mancanza di un lavoro tutt'oggi.

Si attende, inoltre, una risposta da parte di Meta per quanto riguarda i messaggi postati online sui profili social del ragazzo, poi eliminati dalla piattaforma perché non allineati con le regole di policy aziendale.