Garlasco, l'ipotesi choc: "Due killer hanno ucciso Chiara", qui si ribalta tutto

L’ipotesi del doppio killer era già stata ventilata durante l’autopsia condotta dal medico legale Marco Ballardini . Nel suo referto, Ballardini descriveva lesioni multiple sul corpo di Chiara Poggi, evidenziando ferite da punta e taglio, compatibili con un’arma affilata, e lesioni provocate da un oggetto contundente, che suggerivano l’uso di uno strumento con caratteristiche specifiche. Scriveva: "Ove non si voglia ipotizzare l’impiego di più strumenti, l’arma del delitto dovrebbe presentare peculiarità particolari". Queste caratteristiche, secondo gli inquirenti dell’epoca, avrebbero potuto corrispondere a un’arma non convenzionale, come una mazza medievale, mai rinvenuta. Tale osservazione, inizialmente trascurata in favore della pista di un unico assassino, è stata rivalutata alla luce delle nuove indagini, che suggeriscono la presenza di due autori materiali del delitto.

Le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi , avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, hanno preso una svolta significativa con la riapertura del caso da parte della Procura di Pavia, che sta esplorando l’ipotesi di un delitto compiuto non da un unico assassino, come inizialmente attribuito ad Alberto Stasi, ma da almeno due killer, con un focus particolare su Andrea Sempio come possibile correo. Questa tesi, sostenuta da nuovi elementi probatori emersi da analisi genetiche e consulenze tecniche, punta a ridefinire la dinamica del crimine e a rafforzare l’impianto accusatorio.

Un elemento cruciale a supporto della tesi dei due killer, come riporta il Tempo, proviene dall’analisi della scena del crimine nella villetta di Garlasco. Sul primo gradino della scala che conduce alla cantina, dove Chiara fu trovata, è stata individuata una traccia che potrebbe essere un’orma, distinta dall’impronta attribuita alle scarpe “a pallini” di Stasi. Questa traccia, poco più avanti rispetto all’impronta di Stasi, suggerisce che un’altra persona fosse presente e abbia agito contemporaneamente o subito dopo. Inoltre, un’impronta sul muro destro della scala, attribuita a Sempio per 15 punti di minuzie, e una strusciata di sangue (indicata come 97F) sulla parete opposta rafforzano l’ipotesi di una seconda figura coinvolta. La compatibilità del Dna di Sempio con uno dei due profili genetici rinvenuti sotto le unghie di Chiara Poggi rappresenta un ulteriore indizio significativo, indicando che la vittima potrebbe aver graffiato uno dei suoi aggressori durante una colluttazione.

L’informativa del 2020 dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano, coordinati dal colonnello Antonio Coppola, ha posto le basi per questa nuova prospettiva investigativa. A pagina 7 della relazione, si legge: "Fermi restando gli elementi a carico di Stasi, bisognerebbe prendere in considerazione quantomeno l’ipotesi di un correo". Gli inquirenti sottolineano anomalie nel comportamento di Sempio, come le tre chiamate effettuate il 7 e l’8 agosto 2007 al numero fisso di casa Poggi, giustificate da Sempio come un errore di confusione con il cellulare dell’amico Marco, in vacanza. I carabinieri notano, però, che "in sette mesi tale errore non si è mai ripetuto", sollevando dubbi sulla veridicità della spiegazione. Inoltre, Sempio conserva un ticket di sosta a Vigevano, nonostante avesse già chiarito il suo alibi, un dettaglio ritenuto sospetto dagli investigatori.

Le nuove analisi genetiche, condotte nell’ambito del maxi incidente probatorio, si concentrano su reperti mai esaminati in precedenza, trovati tra i rifiuti, che potrebbero fornire ulteriori conferme della presenza di più persone sulla scena del crimine. La consulenza del Ris sulla dinamica del delitto ha permesso di ricostruire una sequenza di eventi compatibile con l’azione coordinata di due individui: uno che avrebbe inflitto le ferite da taglio, l’altro che avrebbe colpito con un oggetto contundente, forse in un attacco combinato che ha sopraffatto Chiara Poggi.

Questa ipotesi, inizialmente archiviata dal procuratore Mario Venditti, è stata ritenuta cruciale dal suo successore, Fabio Napoleone, che ha deciso di riaprire il caso. Gli indizi raccolti in un anno e mezzo di indagini tradizionali, uniti alle nuove prove scientifiche, puntano a collocare Sempio sulla scena del crimine e a ipotizzare una dinamica del delitto che coinvolga almeno due persone. La tesi del doppio killer, se confermata, non solo riscriverebbe la verità sull’omicidio di Chiara Poggi, ma porrebbe nuove domande sulla pianificazione del crimine e sui moventi che avrebbero spinto due individui a collaborare in un atto così efferato.