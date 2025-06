Garlasco, blackout in Questura: durante l'analisi delle tracce...

In ogni caso, tutte le 30 paradesive non hanno rilevato tracce di sangue , resta da capire se c'è altro materiale biologico sufficiente per l'estrazione di eventuale DNA. Nel corso della prossima settimana potrebbero arrivare i primi risultati delle analisi svolte. Il 4 luglio, invece, si svolgerà il prossimo incontro dell'incidente probatorio a cui parteciperanno consulenti e difensori delle parti.

In ogni caso non manca la battaglia sulla spazzatura rinvenuta all'epoca nella villetta dove è stata uccisa Chiara Poggi. Da una parte i legali di Alberto Stasi, dall'altra quelli di Andrea Sempio. I secondi contestano gli accertamenti sui reperti perché non ci sarebbe un decreto di sequestro. Di diverso parere Giada Bocellari. Per il difensore di Stasi "ci sono state tante polemiche sui documenti in queste ore. Hanno tutto il diritto di fare tutte le eccezioni che ritengono opportune nell’interesse del loro assistito, chiaramente. Verranno poi valutate, le altre parti potranno fare le loro osservazioni e poi il giudice e i periti decideranno. A quanto ne so io, l’altro giorno il giudice aveva comunque detto di procedere all’analisi in ogni caso, ancora prima che trovassimo i verbali, però vediamo oggi se sollevano altre eccezioni".