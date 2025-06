Comune di Milano, la foto che fa discutere con l'intelligenza artificiale

La tanto sponsorizzata IA, l’intelligenza artificiale che dovrebbe risolvere la vita comune di cittadini, enti ed imprese, ogni tanto può creare anche degli equivoci. È il caso del Comune di Milano, incappato in una gaffe per un’offerta di lavoro. E le polemiche social non sono tardate ad arrivare. La vicenda risale al 25 maggio scorso, quando viene pubblicato sulla pagina Facebook “Comune di Milano – Politiche per il Lavoro” il bando di un concorso per 12 assunzioni a tempo indeterminato. L’immagine usata per corroborare l’offerta è stata elaborata con l’IA, ma i risultati sono stati comici: volti stilizzati, proporzioni sbagliate, sgranature visibili: più che un manifesto di lavoro o una campagna istituzionale, sembrava un’immagine da film horror di serie b.

Molto inquietanti, e per questo, come sottolinea Open, oggetto di polemica, i volti trasfigurati dei personaggi in primo piano e l’ironia sul web ha avuto una velocità supersonaica. C’è, infatti, chi ha scritto: “Sembra la locandina di una serie zombie”. Un altro, invece, commenta ironicamente: “È un concorso per lavorare tra i Gremlins?”. Alcuni, invece, hanno mosso critiche più serie, chiedendo al Comune perché non si sia affidato ad un grafico o un illustratore o ad un esperto di design o di marketing, piuttosto che usare frettolosamente un’immagine sgradevole alla vista. L’imbarazzo è stato tale che lo staff social del Comune è stato costretto a rimuovere il post, ma si sa che su Internet nulla scompare davvero e la brutta figura era già diventata virale, la foto è girata ovunque.

E, come se non bastasse, la beffa delle beffe: c’è un vecchio post sulla pagina facebook del comune, datato Ottobre 2024, che invita i cittadini ad un uso repsonsabile di ChatGPT e che recita così: “Usare ChatGPT per scrivere il cv può farci perdere il lavoro”. Il riferimento era rivolto ad un’inchiesta del Financial Times sull’uso abusivo dell’IA nei processi di assunzione. E che si è rivoltato completamente contro nel momento in cui Milano ha dovuto metterci la faccia. Deformata.