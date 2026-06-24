Cono o coppetta contro l'afa: ecco le migliori gelaterie d'Italia

Cono o coppetta? Santo, santissimo gelato: ché fan quaranta gradi all’ombra, si boccheggia e non si dorme, è allerta bollino rosso in praticamente ogni città d’Italia (mica vero che in montagna va meglio, pia illusione che al mare si respiri un po’ di più: d’accordo, non sarà l’afa stagnante del centro metropolitano alle due del pomeriggio, ma il ventilatore è acceso lo stesso e d’uscire nelle ore di punta giammai), qui serve del refrigerio pure a tavola. E con buona pace del dietologo, c’è chi campa di vaschetta a portar via. Tra l’altro, c’è gelato e gelato. Un conto è quello al banco freezer del supermercato, in scatola, confezionato, industriale (che, per carità, fa il suo dovere quando serve) e un altro è quello artigianale, prodotto dai ragazzi giù al bar dietro l’angolo, tre gusti in croce e qualità assicurata per via del latte buono e degli ingredienti selezionati. È arrivata alla sua decima edizione la guida di settore del Gambero Rosso: Gelaterie d’Italia 2027, ché abbiamo appena scavalcato il solstizio d’estate e sì, siamo proiettati verso l’anno nuovo.

Primo, le insegne del gelato che merita, nel nostro Paese, sono 581. Secondo, le new entry dell’ultimo periodo sono addirittura ottanta (segno che il mercato cresce, golosoni che non siamo altro). Terzo, le attività che totalizzano l’en-plein, quelle che vengono premiate con gli iconici tre coni in fila, sono ben 77 (cioè ci sono 77 gelaterie che sono eccellenze assolute, per palati raffinati ma alla portata di tutti, viva il democratico cono con la panna). A questo punto, però, occorre una precisazione perché il Gambero Rosso è categorico: «Artigianale non è per forza sinonimo di qualità», ribadiscono i suoi critici, «ben altra cosa è parlare di un gelato trasparente, naturale, contemporaneo, frutto di tecnica, ricerca e responsabilità». Come a dire, fatto-in-casa non significa necessariamente buono (o impeccabile): conta anche altro, contano la filiera, l’attenzione al prodotto e la ricerca che lo porta in vetrina (piccola parentesi: al giorno d’oggi le esigenze sono svariate, da quello low-sugar a quello senza lattosio, da quello veg a quello gluten-free; il mercato ha le sue regole, ignorarle non aiuta).