Lourdes, parla la miracolata Antonietta Raco: "Ho sentito una voce..."

Antonietta Raco è il 72esimo caso di persona miracolata nel Santuario di Lourdes. A raccontare quanto accaduto è lei stessa, 67enne di Francavilla in Sinni, provincia di Potenza. Malata di sclerosi laterale primaria (Slp), Antonietta era in sedia a rotelle: "Mi sono ammalata nel 2004, mi hanno diagnosticato la malattia nel 2005, sclerosi laterale primaria. Il mondo mi è caduto addosso, la fede mi ha aiutato". Nel giro di poco, infatti, le sue condizioni peggioravano sempre più: "Già nel 2004 camminavo solo con le stampelle, sono arrivata alla sedia a rotelle nel 2007. Avevo problemi a deglutire, a mangiare alcuni cibi. Anche a respirare. Nel 2009 quando sono andata a Lourdes ero in quelle condizioni".

Un viaggio che Antonietta non ha compiuto per sé. "Ero andata per una bambina del mio Paese", continua a ripetere al Messaggero, ancora stupita per quanto capitato. Ma cosa è successo quel giorno? "Dopo avere fatto il bagno, con l'aiuto di altri volontari perché ero su una sedia a rotelle, ho capito che era successo qualcosa. Non pensavo fosse per me, ma per una bambina del mio paese, ero andata per lei a Lourdes. Non pensavo potesse capitare a me questa cosa. Quando sono entrata in acqua mi hanno aiutata in tre, fino ad accompagnarmi nella stanza della vasca, dove abbiamo recitato una preghiera. E lì ho sentito quella bellissima voce che mi ha detto 'non avere paura'. Tremavo, capivo che mi era successo qualcosa di importante, ma tornai a casa muovendomi ancora sulla sedia a rotelle".