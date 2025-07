Garlasco, l'alluce valgo che può riscrivere la storia del delitto: scoperta clamorosa

Gianluca Zanella, voce del canale Darkside, ha espresso a Calibro 8 su Radio Cusano Campus la sua posizione sulla condanna inflitta ad Alberto Stasi: "Non poteva essere condannato con quella sentenza, con quel processo, con quelle indagini". Pur non sposando ipotesi complottiste o esoteriche, Zanella invita alla prudenza: "La Procura di Pavia non vuol far trapelare granché, se non nulla. Infatti, sono tre mesi che giriamo intorno sempre alle stesse cose. Ma la prova scientifica non è quella per eccellenza: va contestualizzata e io sono abbastanza sicuro che ne abbiano raccolte altre, quindi bisognerà aspettare ottobre, la fine dell’incidente probatorio". Insomma, staremo a vedere. Per certo, ora, quell'alluce valgo potrebbe riscrivere parte dell'inchiesta e del mistero infinito che avvolge il delitto di Garlasco.