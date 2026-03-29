Salerno, malore in casa: cade nel camino acceso e muore carbonizzato, la scoperta choc

Ha un malore in casa, cade nel camino acceso e muore carbonizzato: è successo a Sanza, nel Salernitano. La tragedia, però, è stata scoperta solo dopo alcuni giorni. Vittima un uomo di 68 anni. A far scattare l'allarme sono stati i vicini, che si erano insospettiti per via della sua assenza prolungata. Secondo i primi accertamenti, l’uomo - che aveva due figli - viveva da solo e sarebbe stato colto da un malore nei giorni precedenti al ritrovamento. Cadendo, sarebbe finito nel camino acceso, senza riuscire a rialzarsi. Il decesso, dunque, risalirebbe a diversi giorni fa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sapri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.