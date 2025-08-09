Messina, chi spunta tra i "No Ponte" anti-Salvini: ora è tutto chiaro

In piazza a Messina contro il progetto di Matteo Salvini per il Ponte dello Stretto, anche i pro-Pal. Un video rilanciato su X mostra le bandiere della Palestina e di sottofondo ecco sentire: "Palestina libera". La manifestazione contro il via libera al progetto definitivo ha preso il via alle 18. È iniziata in piazza Cairoli, dove si sarebbero riunice circa duemila persone tra manifestanti, esponenti politici, sindacali, associazioni ambientaliste, docenti di scuole superiori e universitari e semplici cittadini.

"La manifestazione è stata preparata per tempo ed è da mesi che ci lavoriamo, ma sicuramente il fatto che nei giorni scorsi c'è stato il pronunciamento del CIPES è quindi si è capito che dovevamo moltiplicare gli sforzi. In autunno, inoltre dovrebbero partire le prime opere e i vedranno i primi cantieri e si è innescato un meccanismo veramente che è di passaparola potente per la mobilitazione popolare, che convincerà speriamo anche le forze politiche. Dal punto di vista giuridico è chiaro che verranno messe in campo tutte le iniziative necessarie, però sarebbe un errore da parte nostra puntare tutto su questo", ha detto Gino Sturniolo uno dei leader dell'assemblea No Ponte.