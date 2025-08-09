No Ponte, il tutorial-choc dei sostenitori: "Chiodi a 4 punte"

"No Ponte" contro Matteo Salvini. Il via libera al progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina ha scatenato il livore di alcune sigle. Queste, benché non abbiano aderito e non saranno in piazza con i "No Ponte", ne stanno supportando la protesta, condividendo gli appelli e non solo. In uno dei gruppi che ha pubblicato post che rilanciano la manifestazione a Messina è comparso un tutorial alquanto preoccupante.
Stando al Giornale è stato diffuso un articolo tratto da una pubblicazione del 1943 in cui viene spiegato come si fabbricano i chiodi a quattro punte. "Le vie di comunicazione delle retrovie tedesche sono uno dei punti più sensibili e vulnerabili de nemico. Un mezzo efficacissimo per fermare gli autocarri e imbottigliare le autocolonne dei rifornimenti tedeschi è quello di spargere, di giorno e di notte, in città o in campagna, sulle vie di grande traffico, decine e centinaia di chiodi a 4 punte", si legge nella pubblicazione.
L'obiettivo? Per Il Giornale si tratta di un'arma di copertura progettata in modo tale che, indipendentemente da come cada a terra, una punta sia sempre rivolta verso l'alto, che danneggiano inevitabilmente gli pneumatici. "Tradizione sovversiva", la chiamano nella condivisione. E il dubbio è che possa oggi essere utilizzata per contrastare l'avanzata dei mezzi delle forze dell'ordine.