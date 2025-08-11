Il suv "antifurto" multato dai vigili: cos'è successo

Dopo tre assalti notturni in appena 17 giorni da parte di un ladro che usava lo scooter come ariete, i titolari di un bar tabaccheria di Modena hanno deciso di “proteggere” il locale in attesa della nuova cancellata di sicurezza.

La soluzione provvisoria: parcheggiare il Suv del marito della titolare sul marciapiede davanti alla vetrina, senza ostruire il passaggio di pedoni e carrozzine. Giovedì sera, però, la svolta amara: qualcuno ha segnalato la presenza del mezzo e la polizia locale è intervenuta per la rimozione. Il carro attrezzi aveva già agganciato il veicolo quando il figlio della titolare è accorso per spostarlo. Risultato: multa da 65 euro, più 200 di spese di rimozione, da pagare comunque. «Oltre al danno, la beffa», commentano Rita Marra e il figlio Marcello Grazioso. «Sapevamo che non si poteva parcheggiare lì, ma era per pochi giorni, giusto fino all'arrivo della cancellata - spiegano -, a qualcuno non è andata bene».