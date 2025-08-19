Incidente in Calabria per Marion Le Pen: schianto terribile, come sta

Brutta disavventura in Italia per Marion Maréchal Le Pen, eurodeputata e nipote di Marine Le Pen, sposata con Vincenzo Sofo, ex-europarlamentare di Fratelli d’Italia. Entrambi, infatti, sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto lo scorso 16 agosto. L’emittente televisiva francese Bfmtv ha riferito che la loro auto è stata tamponata frontalmente da un’altra vettura. E quest’ultima avrebbe sbandato per evitare un animale fermo sulla carreggiata, finendo per colpirli in pieno. L’impatto è stato violento. Maréchal e Sofo sono stati trasportati in ospedale e trattenuti in osservazione. Le loro condizioni, però, non desterebbero preoccupazione. Si parla di ferite lievi e di un decorso rapido verso la guarigione, nonostante i toni tragici del messaggio diffuso da lui sui social. A raccontare l’accaduto è stato lo stesso Sofo attraverso un messaggio pubblicato sui suoi profili social.



Sofo scrive: “Grazie a tutti per i messaggi e le chiamate di affetto che ci avete fatto in queste ore. Abbiamo visto la morte schiantarsi su di noi ma siamo stati davvero miracolati: per esserne usciti vivi e senza infortuni gravi. Grazie a Dio per averci salvato e grazie a tutti quelli che in queste ore ci hanno assistito e aiutato. E non preoccupatevi: siamo già al lavoro per rimetterci in piedi presto”. Sofo ha condiviso questo messaggio sia in italiano sia in francese e, accanto al copy, c’è anche una foto che ritrae la coppia insieme e sorridente, a testimonianza che tutto è andato bene dopo il grande spavento. La Maréchal, in ogni caso, ha riportato una ferita piuttosto profonda sulla gamba che si evince proprio dallo scatto.

La notizia si è subito propagata sia in Francia che in Itali e, ha suscitato numerosi messaggi di solidarietà. Nonostante la violenza dello scontro, le conseguenze si sono rivelate limitate. Entrambi resteranno sotto controllo medico ancora per qualche giorno, ma le condizioni sono giudicate buone. Marion Maréchal, nipote di Marine Le Pen ed ex esponente del partito Reconquête, siede attualmente al Parlamento europeo. Vincenzo Sofo, che in passato ha rappresentato Fratelli d’Italia a Bruxelles, è noto anche per la sua vicinanza politica alla premier Giorgia Meloni. Il peggio, ora, è passato.