Carta di credito, la rivoluzione: addio pin, ecco come si pagherà

Si avvicina la rivoluzione della carta di credito: addio al codice pin per autorizzare i pagamenti. Il sistema dei pagamenti digitali si prepara a cambiare volto, puntando su tecnologie più sicure e immediate. Nei prossimi anni, carte di credito e di debito potrebbero integrare sensori biometrici capaci di riconoscere l’impronta digitale del titolare, superando definitivamente la necessità di digitare il tradizionale codice numerico. Per decenni il pin a quattro cifre è stato il passaggio obbligato per completare una transazione: inserire o avvicinare la carta al pos, digitare il codice, confermare e attendere l’autorizzazione. Un meccanismo semplice, ma non privo di criticità. Nel tempo, infatti, il pin si è rivelato vulnerabile, facilmente intercettabile o sottraibile in caso di furto o clonazione della carta.

Carta di credito, addio al codice di 4 cifre per pagare: cosa cambierà La rivoluzione dei pagamenti digitali sta per compiere un nuovo importante passo: nei prossimi anni le carte di credito ...

Da qui nasce l’esigenza di introdurre un livello di sicurezza più elevato, basato su caratteristiche personali non replicabili. La risposta arriva dal riconoscimento biometrico, già ampiamente utilizzato sugli smartphone tramite impronta digitale o riconoscimento facciale, sistemi che hanno dimostrato un’elevata affidabilità. Oggi alcune banche consentono già di autorizzare i pagamenti tramite notifiche su app, confermate con dati biometrici. Tuttavia, il processo potrebbe diventare ancora più rapido e diretto. L’obiettivo è portare questa tecnologia direttamente sulla carta, eliminando passaggi intermedi.

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