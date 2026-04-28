Balla coi Lupi, la star del film condannata all'ergastolo per pedofilia

Condannato all'ergastolo per abusi sessuali sui minori. Questo il destino di Nathan Chasing Horse, star in Balla coi lupi, l'iconico film diretto e interpretato da Kevin Kostner.

La condanna è stata inflitta da un tribunale del Nevada per abusi sessuali su minori e traffico di esseri umani. L'uomo, 49 anni, che nel film del 1990 aveva la parte di Ride Coi Denti, per anni ha abusato di giovani donne e ragazze native americane sfruttando il suo ruolo di leader spirituale.

Horse ha negato ogni accusa e ha definito la condanna "un errore giudiziario". La condanna è arrivata dopo anni di indagini. L'uomo fu arrestato nel 2023 in Nevada dopo essere stato identificato come il leader di una setta che rispondeva al nome "The Circle".

Chasing Horse passava come sciamano della tribù Lakota e attirava giovani donne deboli, spesso prendendole in spose minorenni e sfruttando anche il suo ruolo di attore. Nei suoi confronti ci sono accuse anche in altri stati Usa e in Canada, dove ancora non è stato giudicato.