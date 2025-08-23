Belluno, mangia formaggio derivato da latte crudo: bimbo in ospedale

Un bimbo di un anno mangia formaggio derivato da latte crudo e finisce all'ospedale in gravi condizioni: è successo a Belluno. Ora il piccolo è ricoverato in Nefrologia pediatrica in Azienda ospedaliera a Padova. Stando a quanto ricostruito, come riporta il Corriere della Sera, dopo aver mangiato il formaggio il bambino avrebbe sviluppato la Sindrome emolitico-uremica (Seu), malattia rara nonché principale causa di insufficienza renale acuta nell’età pediatrica. Si tratta di una condizione scatenata da un’infezione dovuta a ceppi di Escherichia coli, batterio che produce la tossina Shiga e che si trova nell’intestino delle mucche.

Questo batterio sopravvive soprattutto nel latte non pastorizzato e non bollito. A tal proposito Sandro Cinquetti, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Usl Dolomiti, ha spiegato: "Il latte crudo e i suoi derivati, come alcuni formaggi tipici, in casi non frequenti possono trasmettere l’infezione. Generalmente nell’adulto assume uno scarso significato clinico, ma nel bambino piccolo può scatenare un’enterite emorragica o la Seu, è sufficiente una piccola quantità di cibo contaminato. Da qui la raccomandazione ai genitori di non somministrare ai bimbi derivati dal latte crudo, avviso presente anche nei punti vendita, con appositi cartelli".