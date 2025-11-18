Feltre, bimba di 2 anni muore dopo essere stata dimessa dall'ospedale

Tragedia Borgo Valbelluna, dove sabato è morta una bambina di due anni. La piccola, di nome Ludovica, è deceduta nella propria abitazione dopo essere stata visitata all’ospedale di Feltre. Da alcuni giorni la bimba manifestava disturbi respiratori e febbre. E così nella serata di venerdì i genitori l'avevano portata al Pronto soccorso del Santa Maria del Prato. Dopo le prime procedure, la bimba era stata affidata alla Pediatria, dove sono stati effettuati visita ed esami ritenuti necessari sulla base del quadro clinico del momento.

Secondo quanto ricostruito, la bambina è stata dimessa il giorno seguente con indicazioni terapeutiche e l’invito a monitorare l’evoluzione dei sintomi. A casa, però, nelle ore successive le condizioni della piccola sono precipitate: un affanno respiratorio improvviso, la chiamata al 118 e il tentativo dei sanitari di rianimarla non sono riusciti a evitare la tragedia.