Omegna, non trovano il figlio di 3 anni nel b&b: era caduto in piscina

Ha rischiato di annegare il bambino di tre anni di nazionalità moldava, ricoverato all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo essere stato trovato dal padre sul fondo della piscina del bed and breakfast dove alloggiavano. Il piccolo, insieme alla famiglia, si trovava a Omegna, provincia del Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte, sul lago d'Orta. Il bimbo sarebbe presumibilmente caduto nella piscina mentre giocava insieme ad altri bambini. All'arrivo in ospedale tramite elisoccorso e in codice rosso, il piccolo respirava con l'ausilio dei macchinari.

La dinamica dell'accaduto è stata ricostruita dai carabinieri, con l'aiuto anche di un interprete per dialogare con i famigliari del piccolo: secondo quanto appurato, la famiglia moldava si trovava in vacanza in visita ad alcuni parenti che alloggiavano nella stessa struttura ricettiva. Mentre i genitori erano a tavola, i bimbi si sono allontanati per giocare. Quando sono tornati, uno non c'era più: immediate le ricerche, dentro e anche fuori dal b&b.