Garlasco: sangue, pedali e orari, ecco le "nuove prove" dietro la possibile revisione del processo

"Non sarà uno studio né veloce né facile", ha aggiunto l'alta magistrata. Potrebbero volerci settimane, anche mesi, e sarà da capire quanto i tempi siano compatibili con la chiusa delle indagini su Andrea Sempio indagato in concorso con Stasi o con ignoti (i termini scadono in estate) ma diverse indiscrezioni l'hanno annunciata in arrivo per il mese di maggio. Ciò che la Pg di Milano dovrà valutare è se dentro alle migliaia di pagine di consulenze, perizie, verbali, testimonianze e informative raccolte dal 14 febbraio 2024 dai pm Pavesi ci siano quelle che il codice di procedura penale definisce come "nuove prove " che da "sole" o "unite a quelle già valutate" nei 5 processi a Stasi dimostrino che il "condannato deve essere prosciolto".

Per avanzare e ottenere una revisione di fronte alla Corte d'appello di Brescia dovranno però essere messi in discussione almeno alcuni degli ormai celebri 7 elementi "gravi, precisi e concordanti" con cui la Corte di Cassazione condannò l'ex fidanzato di Chiara Poggi nel 2015. Fra questi ci sono sicuramente l’impronta digitale del 42enne detenuto a Bollate sul dispenser del sapone che sarebbe stato lavato, in corrispondenza con quella che è un'impronta insanguinata di una scarpa a pallini sul tappetino in bagno; l’assenza di un alibi per i 23 minuti, dalle 9.12 alle 9.35, in cui i giudici hanno collocato la morte della fidanzata o, comunque, lo spostamento in avanti delle lancette per il decesso della vittima. Accertamento, quest'ultimo, che la Procura di Pavia ha affidato all'anatomopatologa più famosa d'Italia, Cristina Cattaneo, che con una consulenza si è occupata anche di rivedere le ferite sul capo e sul corpo di Chiara Poggi per provare a individuare l'arma e o le armi che le hanno inflitte, mai identificate, sebbene ipotizzate, sia nelle sentenze di assoluzione che in quelle di condanna per Stasi.