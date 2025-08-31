Libero logo
RussiaUcraina
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Il gesto osceno davanti al bimbo in treno: tunisino nei guai

domenica 31 agosto 2025
Il gesto osceno davanti al bimbo in treno: tunisino nei guai

1' di lettura

Un episodio di atti osceni in luogo pubblico ha sconvolto i passeggeri di un treno regionale sulla tratta Palazzolo sull’Oglio-Cologne, in provincia di Brescia. Un giovane tunisino di 21 anni, residente a Palazzolo, è stato denunciato dalla Polizia Ferroviaria per comportamenti indecenti compiuti davanti a una donna e al figlio minore di 10 anni. L’incidente, che ha suscitato forte turbamento, è avvenuto durante un viaggio e si inserisce in un contesto di controlli rafforzati dalla Polfer per garantire la sicurezza sui treni.

La Polizia Ferroviaria ha identificato il responsabile grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza a bordo, che hanno confermato i fatti. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato alla Procura della Repubblica. Inoltre, il Questore di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto un Avviso Orale di Pubblica Sicurezza e avviato il procedimento per la revoca del suo permesso di soggiorno, che potrebbe portare alla sua espulsione.

Le attività di prevenzione della Polfer, che hanno coinvolto il controllo di oltre 850 persone e 11 servizi di vigilanza a bordo, mirano a tutelare i viaggiatori, specialmente i più vulnerabili come donne e minori. L’episodio sottolinea l’importanza della collaborazione dei cittadini nel segnalare comportamenti illeciti. La Polfer continuerà i controlli per garantire sicurezza sui treni, soprattutto nelle tratte più frequentate, per prevenire reati e assicurare viaggi tranquilli.

Raptus Termoli, fuori dal treno perché senza biglietto? Prende a testate l'auto Polfer

Orrore nel vagone Novara, ragazza violentata sul treno da un nordafricano: è caccia all'uomo

Colpo della vita Milano, nordafricani rubano zaino sul treno: cosa c'era dentro

tagtreno

Raptus Termoli, fuori dal treno perché senza biglietto? Prende a testate l'auto Polfer

Orrore nel vagone Novara, ragazza violentata sul treno da un nordafricano: è caccia all'uomo

Colpo della vita Milano, nordafricani rubano zaino sul treno: cosa c'era dentro

ti potrebbero interessare

1280x854

Termoli, fuori dal treno perché senza biglietto? Prende a testate l'auto Polfer

1280x853

Novara, ragazza violentata sul treno da un nordafricano: è caccia all'uomo

1920x1080

Milano, nordafricani rubano zaino sul treno: cosa c'era dentro

1280x853

Cesena, scende dal treno e viene massacrato a bottigliate da 2 magrebini